В США забили тревогу из-за секретности вокруг госпитализации главы Пентагона
Журналист Старнс спросил, почему госпитализацию шефа Пентагона хранили в секрете
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Cliff Owen
Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс заявил о "секретности" вокруг госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Американский журналист обратил внимание, что он оказался в больнице ещё в первый день января, однако информация об этом была раскрыта лишь через пять дней.
"Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?" — поинтересовался американский журналист в соцсети X.
Как уже рассказывал Лайф, накануне вечером стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин вечером 1 января был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда с осложнениями, которые возникли после плановой медицинской процедуры. В заявлении американского военного ведомства утверждается, что к настоящему времени он уже практически поправился.