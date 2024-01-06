В США забили тревогу из-за секретности вокруг госпитализации главы Пентагона

Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс заявил о "секретности" вокруг госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Американский журналист обратил внимание, что он оказался в больнице ещё в первый день января, однако информация об этом была раскрыта лишь через пять дней.

"Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?" — поинтересовался американский журналист в соцсети X.