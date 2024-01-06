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6 января, 05:43

В США забили тревогу из-за секретности вокруг госпитализации главы Пентагона

Журналист Старнс спросил, почему госпитализацию шефа Пентагона хранили в секрете

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Cliff Owen

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Cliff Owen

Телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс заявил о "секретности" вокруг госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Американский журналист обратил внимание, что он оказался в больнице ещё в первый день января, однако информация об этом была раскрыта лишь через пять дней.

"Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?" — поинтересовался американский журналист в соцсети X.

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Как уже рассказывал Лайф, накануне вечером стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин вечером 1 января был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда с осложнениями, которые возникли после плановой медицинской процедуры. В заявлении американского военного ведомства утверждается, что к настоящему времени он уже практически поправился.

Николь Вербер
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