Белый дом был шокирован новостью о госпитализации главы Пентагона

Пентагон на протяжении трёх дней ничего не сообщал Белому дому относительно госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, пишет Politico, ссылаясь на двух чиновников. Хотя Остин оказался в больнице ещё в понедельник, 1 января, но администрация узнала об этом только 4-го числа.

"Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трёх полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", — сообщает издание.

Более того, Конгресс оповестили о заболевании Остина за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз. По данным телеканала NBC, ссылающегося на источники во властных кругах, 70-летний министр несколько дней пролежал в отделении интенсивной терапии. При этом дела он передал своей заместительнице Кэтлин Хикс. А к работе вернулся в пятницу вечером.