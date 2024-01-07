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7 января, 00:43

Белый дом был шокирован новостью о госпитализации главы Пентагона

Politico: Белый дом несколько дней оставался в неведении о госпитализации Остина

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Пентагон на протяжении трёх дней ничего не сообщал Белому дому относительно госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, пишет Politico, ссылаясь на двух чиновников. Хотя Остин оказался в больнице ещё в понедельник, 1 января, но администрация узнала об этом только 4-го числа.

"Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трёх полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида", — сообщает издание.

Более того, Конгресс оповестили о заболевании Остина за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз. По данным телеканала NBC, ссылающегося на источники во властных кругах, 70-летний министр несколько дней пролежал в отделении интенсивной терапии. При этом дела он передал своей заместительнице Кэтлин Хикс. А к работе вернулся в пятницу вечером.

4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона
4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона

Напомним, Пентагон лишь 5 января сообщил о госпитализации Ллойда Остина с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Министр попал в госпиталь вечером 1 января.

Анатолий Симоненко
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