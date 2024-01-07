Регион

Уведомления отключены

7 января, 02:21

Остин пожурил Пентагон за молчание о его госпитализации

Остин: Пентагон должен был раньше рассказать о моей госпитализации

Пентагону следовало раньше рассказать прессе и общественности о том, что министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Об этом в письменном заявлении заявил сам глава военного ведомства. По его словам, он идёт на поправку и с нетерпением ждёт возвращения к работе.

"Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации", — сообщается в заявлении.

Белый дом был шокирован новостью о госпитализации главы Пентагона
Белый дом был шокирован новостью о госпитализации главы Пентагона

Напомним, Пентагон только 5 января сообщил о госпитализации Ллойда Остина с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Министр попал в госпиталь вечером 1 января. По данным СМИ, глава ведомства четыре дня находился в отделении интенсивной терапии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров