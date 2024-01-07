Остин пожурил Пентагон за молчание о его госпитализации

Пентагону следовало раньше рассказать прессе и общественности о том, что министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Об этом в письменном заявлении заявил сам глава военного ведомства. По его словам, он идёт на поправку и с нетерпением ждёт возвращения к работе.

"Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации", — сообщается в заявлении.