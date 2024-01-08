В Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина

Руководство Минобороны США показало себя с наихудшей стороны, когда не уведомило администрацию Белого дома о серьёзной болезни Ллойда Остина. Такого мнения придерживается конгрессмен Дон Бэкон.

По словам законодателя, произошедшее стало полным провалом военного ведомства. Подобные паузы в информировании недопустимы в случае с Пентагоном, считает республиканец.

"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — возмутился Бэкон в соцсетях, потребовав скорректировать работу ведомства.