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8 января, 05:03

В Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина

Конгрессмен Бэкон пристыдил Пентагон за сокрытие факта госпитализации Остина

Руководство Минобороны США показало себя с наихудшей стороны, когда не уведомило администрацию Белого дома о серьёзной болезни Ллойда Остина. Такого мнения придерживается конгрессмен Дон Бэкон.

По словам законодателя, произошедшее стало полным провалом военного ведомства. Подобные паузы в информировании недопустимы в случае с Пентагоном, считает республиканец.

"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — возмутился Бэкон в соцсетях, потребовав скорректировать работу ведомства.

4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона
4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона

Напомним, что о госпитализации Остина с осложнениями стало известно 5 января. Министр несколько дней провёл в отделении интенсивной терапии. По данным Госдепа, никаких уведомлений о болезни главы Пентагона не поступало.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Илья Пушкарев
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