В Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина
Конгрессмен Бэкон пристыдил Пентагон за сокрытие факта госпитализации Остина
Руководство Минобороны США показало себя с наихудшей стороны, когда не уведомило администрацию Белого дома о серьёзной болезни Ллойда Остина. Такого мнения придерживается конгрессмен Дон Бэкон.
По словам законодателя, произошедшее стало полным провалом военного ведомства. Подобные паузы в информировании недопустимы в случае с Пентагоном, считает республиканец.
"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — возмутился Бэкон в соцсетях, потребовав скорректировать работу ведомства.
Напомним, что о госпитализации Остина с осложнениями стало известно 5 января. Министр несколько дней провёл в отделении интенсивной терапии. По данным Госдепа, никаких уведомлений о болезни главы Пентагона не поступало.
Flickr / U.S. Secretary of Defense