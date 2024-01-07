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7 января, 19:57

Блинкен заявил, что якобы не знал о госпитализации главы Пентагона Остина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что якобы не был в курсе последних событий, связанных с главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам политика, о его госпитализации он не знал.

"Я не знал о его проблемах со здоровьем", — сказал госсекретарь, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Блинкен признался, что в последний раз общался с Остином в прошлые выходные. Сейчас же, по словам госсекретаря, он "с нетерпением" ждёт выздоровления шефа Пентагона.

Остин пожурил Пентагон за молчание о его госпитализации
Остин пожурил Пентагон за молчание о его госпитализации

Напомним, Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после планового лечения ещё 1 января. При этом в Пентагоне о произошедшем сообщили лишь 5 января. В неведении якобы были даже в Белом доме, писало издание Politico. По данным СМИ, глава ведомства четыре дня находился в отделении интенсивной терапии.

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Максим Плетнёв
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