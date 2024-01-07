Блинкен заявил, что якобы не знал о госпитализации главы Пентагона Остина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что якобы не был в курсе последних событий, связанных с главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам политика, о его госпитализации он не знал.

"Я не знал о его проблемах со здоровьем", — сказал госсекретарь, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.