Блинкен заявил, что якобы не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что якобы не был в курсе последних событий, связанных с главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам политика, о его госпитализации он не знал.
"Я не знал о его проблемах со здоровьем", — сказал госсекретарь, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Блинкен признался, что в последний раз общался с Остином в прошлые выходные. Сейчас же, по словам госсекретаря, он "с нетерпением" ждёт выздоровления шефа Пентагона.
Напомним, Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после планового лечения ещё 1 января. При этом в Пентагоне о произошедшем сообщили лишь 5 января. В неведении якобы были даже в Белом доме, писало издание Politico. По данным СМИ, глава ведомства четыре дня находился в отделении интенсивной терапии.
ТАСС / AP / Alex Brandon