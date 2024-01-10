В Белом доме не знали о страшном диагнозе Остина, заявил Кирби
Кирби: Никто в Белом доме не знал, что у шефа Пентагона диагностирован рак
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал диагноз главы Пентагона Ллойда Остина. На совещании он заверил, что никто в Белом Доме до 9 января не знал о том, что у него диагностировано такое серьёзное заболевание.
"Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты", — пояснил Кирби.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден полностью доверяет главе Пентагона, несмотря на сокрытие диагноза и факта госпитализации.
Напомним, о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США публично сообщило только 5 января. В военном ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями из-за плановой медицинской процедуры. Как стало известно 9 января, ещё в прошлом году у Остина был выявлен рак простаты, в декабре ему была проведена операция. Госпитализация шефа Пентагона вызвана осложнениями после данного вмешательства.