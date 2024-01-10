В Белом доме не знали о страшном диагнозе Остина, заявил Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал диагноз главы Пентагона Ллойда Остина. На совещании он заверил, что никто в Белом Доме до 9 января не знал о том, что у него диагностировано такое серьёзное заболевание.

"Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты", — пояснил Кирби.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что американский лидер Джо Байден полностью доверяет главе Пентагона, несмотря на сокрытие диагноза и факта госпитализации.