Медики озвучили диагноз шефа Пентагона Ллойда Остина

Госпитализация шефа Пентагона Ллойда Остина связана с выявленным в прошлом году раком простаты. Как говорится в заявлении медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, в декабре 2023 года ему провели операцию.

"Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. 22 декабря после консультации с командой врачей он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошёл минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты", — сказано в заявлении.