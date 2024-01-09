Медики озвучили диагноз шефа Пентагона Ллойда Остина
У шефа Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Госпитализация шефа Пентагона Ллойда Остина связана с выявленным в прошлом году раком простаты. Как говорится в заявлении медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, в декабре 2023 года ему провели операцию.
"Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. 22 декабря после консультации с командой врачей он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошёл минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты", — сказано в заявлении.
По информации медцентра, 1 января Остин был доставлен в больницу из-за возникших осложнений, первоначальный его осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей. Врачи считают, что шеф Пентагона сможет полностью восстановиться, однако этот процесс может быть довольно долгим.
Напомним, о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США публично сообщило только 5 января. В военном ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями из-за плановой медицинской процедуры. После этого в Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь на больничной койке. По его словам, планов по отправлению министра обороны в отставку нет.