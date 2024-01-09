Американист раскрыл, кто может стать главой Пентагона в случае отставки Остина
Американист Межуев: Руководитель ЦРУ Бёрнс может стать главой Пентагона
Отставка министра обороны США Ллойда Остина вполне вероятна, на посту главы Пентагона его может сменить руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс. Об этом сообщил американист Борис Межуев.
По его мнению, в случае отставки Остина будет выбрана совершенно неожиданная и непредсказуемая, но хорошо знакомая общественности личность. При этом он убеждён, что это будет не военный. Во-первых, об этом гласит закон: генералы не могут вступать в государственные должности на протяжении десяти лет, указал эксперт.
"А во-вторых, как показала практика в этот раз, назначение военного оказалось ошибкой, понадеялись на его опыт... Речь о человеке с большим опытом в вооружённых силах, но тем временем штатском. Возможно, им станет глава ЦРУ Уильям Бёрнс", — поведал Межуев в беседе с NEWS.ru.
Он также не исключает, что новым главой Пентагона будет человек из близкого окружения президента США Джо Байдена, чтобы добиться доверия для финансирования военных программ. При этом политолог отметил, что будут выбирать человека, открытого к прессе, так как закрытость Остина к СМИ и его исчезновение на несколько дней имели негативные последствия для руководства Штатов. Кроме того, Межуев полагает, что новым министром обороны страны может стать даже республиканец.
Напомним, о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США публично сообщило только 5 января. В военном ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями из-за плановой медицинской процедуры. После этого в Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь на больничной койке. По его словам, планов по отправлению министра обороны в отставку нет.
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