Американист раскрыл, кто может стать главой Пентагона в случае отставки Остина

Отставка министра обороны США Ллойда Остина вполне вероятна, на посту главы Пентагона его может сменить руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс. Об этом сообщил американист Борис Межуев.

По его мнению, в случае отставки Остина будет выбрана совершенно неожиданная и непредсказуемая, но хорошо знакомая общественности личность. При этом он убеждён, что это будет не военный. Во-первых, об этом гласит закон: генералы не могут вступать в государственные должности на протяжении десяти лет, указал эксперт.

"А во-вторых, как показала практика в этот раз, назначение военного оказалось ошибкой, понадеялись на его опыт... Речь о человеке с большим опытом в вооружённых силах, но тем временем штатском. Возможно, им станет глава ЦРУ Уильям Бёрнс", — поведал Межуев в беседе с NEWS.ru.