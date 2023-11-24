Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса 32-летняя Скаут ЛаРу опубликовала видео с отцом, которого разбила тяжёлая деменция. "Крепкий орешек" давно не в форме, но болезнь, похоже, забрала у него самое дорогое — радость жизни. На кадрах он инстинктивно хватается за протянутую руку, но узнаёт ли того человека, кто рядом с ним, — свою родную дочь — неизвестно. Кроме того, всегда улыбчивый Уиллис на этот раз не выразил никаких эмоций.