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24 ноября, 12:45

Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Дочь Брюса Уиллиса опубликовала видео с увядающим отцом в День благодарения

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса 32-летняя Скаут ЛаРу опубликовала видео с отцом, которого разбила тяжёлая деменция. "Крепкий орешек" давно не в форме, но болезнь, похоже, забрала у него самое дорогое — радость жизни. На кадрах он инстинктивно хватается за протянутую руку, но узнаёт ли того человека, кто рядом с ним, — свою родную дочь — неизвестно. Кроме того, всегда улыбчивый Уиллис на этот раз не выразил никаких эмоций.

Скаут ЛаРу навестила своего тяжелобольного отца Брюса Уиллиса на День благодарения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Судя по всему, Скаут ЛаРу навестила тяжелобольного отца в День благодарения. Праздник объединил под одной крышей и других членов некогда большой и дружной семьи. Другие дети Брюса Уиллиса тоже поделились фотографиями с ним, но на них актёр выглядит бодрее.

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Присмотритесь к близким: 10 очевидных и не очень признаков деменции, которые увидите только вы

Ранее Деми Мур призналась, что ей разбила сердце последняя встреча с Брюсом Уиллисом — он её не узнал. Актриса поразилась тому, как быстро прогрессирует деменция. А до этого друг "крепкого орешка" рассказал, что актёр лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Марина Калегина
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