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7 ноября, 13:41

Деми Мур разбила сердце последняя встреча с Брюсом Уиллисом – он её не узнал

Деми Мур рассказала, что её не узнал страдающий деменцией бывший муж Брюс Уиллис

<p>Брюс Уиллис. Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER</p>

Брюс Уиллис. Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

Американская актриса Деми Мур переживает, что её не узнал бывший муж Брюс Уиллис, который болен лобно-височной деменцией с 2022 года. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на свои источники.

Деми Мур и Брюс Уиллис во время последней встречи. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Деми Мур и Брюс Уиллис во время последней встречи. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

"Пока Деми не было рядом, память о ней у 68-летнего Брюса "потускнела", Деми уверена, что он действительно не узнал её", — говорится в публикации.

Мур пришла навестить бывшего возлюбленного вместе с их дочерью Скаут Уиллис, которая позже показала трогательный момент встречи в соцсети. На кадрах голливудский актёр нежно обнимает Мур с дочкой. Однако, как потом призналась актриса, всё было не так радостно. Уиллис с трудом вспоминал, кто пришёл его навестить. Мур поразилась, как быстро прогрессирует деменция.

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Ранее друг Брюса Уиллиса рассказал, что актёр лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать. А в последнюю их встречу Уиллис не мог вспомнить друга несколько минут.

Татьяна Миссуми
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