Деми Мур разбила сердце последняя встреча с Брюсом Уиллисом – он её не узнал

Американская актриса Деми Мур переживает, что её не узнал бывший муж Брюс Уиллис, который болен лобно-височной деменцией с 2022 года. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на свои источники.

Деми Мур и Брюс Уиллис во время последней встречи. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

"Пока Деми не было рядом, память о ней у 68-летнего Брюса "потускнела", Деми уверена, что он действительно не узнал её", — говорится в публикации.

Мур пришла навестить бывшего возлюбленного вместе с их дочерью Скаут Уиллис, которая позже показала трогательный момент встречи в соцсети. На кадрах голливудский актёр нежно обнимает Мур с дочкой. Однако, как потом призналась актриса, всё было не так радостно. Уиллис с трудом вспоминал, кто пришёл его навестить. Мур поразилась, как быстро прогрессирует деменция.