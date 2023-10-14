Врач озвучила страшный прогноз для Брюса Уиллиса, который разучился говорить
Терапевт Алиева: С болезнью Брюса Уиллиса пациенты живут не более 10 лет
Актёр Брюс Уиллис. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brucewillisbw
Знаменитому американскому актёру Брюсу Уиллису, по словам его близких, становится всё хуже, он практически перестал разговаривать. О деталях болезни 68-летнего "крепкого орешка" интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.
"Этот диагноз схож с болезнью Альцгеймера, практически слабоумие у человека возникает. Болезнь Пика — вариант лобно-височной деменции, крайне редкое, но хроническое и прогрессирующее заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Продолжительность жизни с ней — семь-восемь лет, максимум десять лет", — объяснила специалист, добавив, что всё, однако, индивидуально.
По её словам, эта болезнь передаётся по наследству, но может также развиться в результате стресса, черепно-мозговой травмы или интоксикации. Больной проходит три этапа деградации: сначала появляются равнодушие и заторможенность, затем пропадает умение читать и писать, человек перестаёт распознавать лица, и, наконец, наступает деменция.
А ранее друг Брюса Уиллиса, писатель, сценарист, режиссёр и продюсер Гленн Гордон Карон, рассказал, что актёр лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать. А в последнюю их встречу Уиллис не мог вспомнить друга несколько минут.