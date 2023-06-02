"Узнаёт": Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца

Дочь американского актёра Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур Таллула рассказала, что отец узнаёт её, когда она входит в комнату. Подробностями самочувствия звезды "Крепкого орешка", страдающей деменцией, девушка поделилась в интервью с Vogue.

"Он почти всегда узнаёт меня, за исключением редких плохих дней. Разница между лобно-височной деменцией и Альцгеймером, по крайней мере на ранних стадиях, в том, что в первом случае нарушается речь и моторика, а во втором — больше страдает память", — рассказала Таллула.

В последнее время Уиллиса чаще можно найти на первом этаже его дома, где находятся совмещённые кухня, столовая и гостиная и его кабинет. Девушка заметила, что на подвижность актёра болезнь не повлияла. Она также открыла секрет, что давно замечала, что с отцом творится неладное. Например, она поняла, что он стал менее восприимчив, но тогда все думали, что у него это из-за проблем со слухом. А позже эти симптомы стали проявляться всё шире.

У Талулы и самой проблемы со здоровьем, в связи с чем она сначала относилась к состоянию отца с отрицанием и избегала размышлений на эту тему. Так, например, она уже четыре года борется с нервной анорексией. Кроме того, у неё депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. А недавно девушке поставили новый диагноз: пограничное расстройство личности. Из-за всего этого, рассказала дочь актёра, ей сложно управлять эмоциями и поддерживать стабильные отношения.