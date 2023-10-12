Перестал разговаривать: Близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актёра

Американский киноактёр Брюс Уиллис, одолеваемый деменцией лобно-височного отдела головного мозга, лишился вербальных навыков из-за развития болезни. Об этом рассказал друг голливудской звезды — сценарист Гленн Гордон Карон — для издания Page Six.

Он сообщил, что Уиллис больше не может ни говорить, ни читать. А в последнюю их встречу исполнитель главной роли в фильме "Крепкий орешек" не мог вспомнить друга несколько минут.

"Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, — но сейчас не читает", — поделился сценарист.

В борьбе с деменцией актёра поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг и их дочери Мейбл и Эвелин. Дети от предыдущего брака с актрисой Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула — тоже оказывают помощь.