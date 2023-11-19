Присмотритесь к близким: 10 очевидных и не очень признаков деменции, которые увидите только вы

Первые признаки деменции могут появиться даже у тех, кому ещё нет и 30 лет. Человек, у которого начинает развиваться этот недуг, далеко не сразу понимает, что с ним что-то не так. Стоит быть внимательным к своим близким, чтобы распознать первые симптомы и вовремя обратиться к врачу.

Признак № 1: всё забывает

Эти признаки указывают на, возможно, развивающуюся деменцию. Фото © Shutterstock

Даже вполне здоровому человеку случалось забывать слова: название предмета, имя известного актёра... Но если в речи стали слишком часто фигурировать обороты вроде "Подай-ка мне вон ту штуку... ну эту... как её" — это повод насторожиться.

Признак № 2: ухудшение зрения

Если у человека возникают трудности с распознаванием объектов, оценкой расстояния и скорости движения предметов, то это ещё один признак потенциальной деменции.

Признак № 3: проблемы с вниманием

Маленьким детям и пожилым людям часто бывает сложно сосредоточиться на чём-то определённом, сконцентрировать внимание на конкретной задаче, требующей решения. Чем более отточен этот навык у взрослого человека, тем проще ему, к примеру, выполнять профессиональные обязанности, легче обрабатывать большие объёмы информации и управлять своим временем. При развитии деменции этот навык страдает быстрее всего.

Признак № 4: усталость и апатия

Перманентная усталость — один из неочевидных признаков начинающейся деменции. Фото © Shutterstock

Угасание интереса к прежде любимым занятиям может быть симптомом не только стресса и переутомления, но и более серьёзных состояний, например болезни Альцгеймера. При деменции снижается уровень мелатонина, с которым тесно связана и выработка серотонина. Дефицит этого нейромедиатора сопровождается тоскливым настроением, быстрой утомляемостью, потерей мотивации.

Признак № 5: не может выполнить привычные задачи

Регресс привычных умений — один из самых серьёзных симптомов, который заключается в неспособности выполнить рядовую задачу: пожарить яичницу, завязать шнурки, надеть штаны. Если потенциальный больной с изумлением смотрит на вилку и спрашивает, что это такое, визит к врачу лучше не откладывать.

Признак № 6: проблемы со сном

Десять признаков, которые помогут отличить обычную забывчивость от деменции. Фото © Shutterstock

Человек с деменцией спит много или, наоборот, не спит вовсе. Это может быть связано, во-первых, с развитием депрессивного состояния, во-вторых, с чрезмерно низким давлением, в-третьих, с потерей сил. Иногда больной забывает, какое время суток, и засыпает там, где его настигает сон.

Признак № 7: кардинальное изменение характера

Например, если прежде сентиментальный человек вдруг стал бесчувственным, как скала, а весельчак и балагур без видимой причины превратился в угрюмого молчуна. Подобные трансформации могут быть одним из признаков тяжёлой деменции.

Признак № 8: постоянно прячет предметы и хранит хлам

Припрятать очки, чтобы "не потерялись", а затем полдня мучительно искать их по дому. Отказываться выбрасывать отслужившую своё технику или сломавшуюся мебель — "а вдруг пригодится". При прогрессирующей деменции подобные инциденты становятся всё более выраженными и регулярными.

Признак № 9: бесцельность действий

Эти ранние симптомы деменции нельзя игнорировать. Фото © Shutterstock

Человек берёт сумку и уходит вроде бы в магазин, но возвращается без покупок. Бывает, бродит по дому или офису без видимой цели. Снова и снова задаёт одни и те же вопросы, хотя уже получил на них ответ. Такие поведенческие сложности говорят о потере способности к планированию и сосредоточению. Что тоже является нехорошим признаком.

Признак № 10: проблемы с речью