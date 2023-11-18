Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень

"Мой сосед по комнате делал яичницу во всех этих посудинах. Хотя мог бы пользоваться одной и мыть её каждый раз, но нет. Кто-нибудь, спасите меня от этого кошмара", — Juancho511.

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"Вот такой расчёской пользуется моя дочь. Почистить её мыслей пока не наблюдалось", — maddogcas2383.

Фото © Reddit / maddogcas2383

"Я прямо-таки представляю мысли гада из моего офиса: "Чёрт, если я возьму последний кубик льда, мне придётся заливать в форму воду..." — Canisteo99.

Фото © Reddit / Canisteo99

"Вот сколько кружек и стаканов моя жена оставляет в нашей ванной за неделю. Я всё это мою, но через семь дней ситуация повторяется. Кто понимает мою боль?!" — newmyy.

Фото © Reddit / newmyy

"Так далеко до мусорки было идти..." — NorseCelt137.

Фото © Reddit / NorseCelt137

"Все люди потеют, это нормально. Но в чём проблема вытереть после себя?!" — PhazonPhoenix5.

Фото © Reddit / PhazonPhoenix5

"Моя девушка каждую ночь просто выбрасывает свои однодневные линзы за изголовье кровати", — FireRotor.

Фото © Reddit / FireRotor

Фото © Reddit / glim1000

"Маманя с двумя детьми оставили этот беспорядок в магазине и даже не подумали прибраться после себя", — AydenTheFox_15.