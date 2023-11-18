Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень
Если вы считали себя ленивыми, то эта подборка точно поднимет вам настроение. Собрали 10 фотопримеров, на что способны люди, не желающие лишний раз напрягаться. И выглядит это опасно для жизни. Не делайте так...
"Мой сосед по комнате делал яичницу во всех этих посудинах. Хотя мог бы пользоваться одной и мыть её каждый раз, но нет. Кто-нибудь, спасите меня от этого кошмара", — Juancho511.
Фото © Reddit / Juancho511
"Мой сосед "выгуливает" собаку", — drspkes.
Фото © Reddit / drspkes
"Вот такой расчёской пользуется моя дочь. Почистить её мыслей пока не наблюдалось", — maddogcas2383.
Фото © Reddit / maddogcas2383
"Я прямо-таки представляю мысли гада из моего офиса: "Чёрт, если я возьму последний кубик льда, мне придётся заливать в форму воду..." — Canisteo99.
Фото © Reddit / Canisteo99
"Вот сколько кружек и стаканов моя жена оставляет в нашей ванной за неделю. Я всё это мою, но через семь дней ситуация повторяется. Кто понимает мою боль?!" — newmyy.
Фото © Reddit / newmyy
"Так далеко до мусорки было идти..." — NorseCelt137.
Фото © Reddit / NorseCelt137
"Все люди потеют, это нормально. Но в чём проблема вытереть после себя?!" — PhazonPhoenix5.
Фото © Reddit / PhazonPhoenix5
"Моя девушка каждую ночь просто выбрасывает свои однодневные линзы за изголовье кровати", — FireRotor.
Фото © Reddit / FireRotor
"А мне пофиг", — glim1000.
Фото © Reddit / glim1000
"Маманя с двумя детьми оставили этот беспорядок в магазине и даже не подумали прибраться после себя", — AydenTheFox_15.
Фото © Reddit / AydenTheFox_15