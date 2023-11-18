В Москве состоялся премьерный показ эксклюзивного шоу о рекламе
В Москве состоялась премьера полуторачасового марафона, в основу которого легли интригующие рекламные ролики проекта Даниила Костинского. Эпатажные, а порой шокирующие сюжеты дополнили истории жизни опытного пиар-специалиста. Гостям мероприятия их представил писатель Александр Цыпкин.
Александр Цыпкин на мероприятии "Ночь пожирателей рекламы". © Предоставлено LIFE
"Что делает рекламу захватывающей, интригующей, популярной, интересной и креативной? Все эти особенности — мы не просто рассказали о них, но и показали. Никаких границ для нас не существует: мы обо всём — смело и беспринцЫпно", — рассказал Даниил Костинский, продюсер и директор проекта "Ночь пожирателей рекламы" в России.
Даниил Костинский на мероприятии "Ночь пожирателей рекламы". © Предоставлено LIFE
"Ночь пожирателей рекламы" — проект, в котором раскрываются темы семейных конфликтов, противостояния начальства и подчинённых, профессиональное выгорание — и это не весь перечень беспринципных сюжетов перформанса, представленных в программе. Отдельное внимание авторы уделили плагиату в рекламе. Они рассказали, что шоу-программа должна изменить представление о возможностях рекламы как культурного феномена.
"Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы" © Предоставлено LIFE
Данное мероприятие завершило деловую программу Национального рекламного форума. Как рассказали организаторы, "Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы" развлекает, но при этом заставляет зрителей задуматься о человеческих взаимоотношениях.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве прошёл бизнес-завтрак с омбудсменом по защите прав предпринимателей в столице Татьяной Минеевой. Главной темой мероприятия стали особенности обязательной маркировки рекламы и ответственность за нарушения в этой сфере.
Предоставлено LIFE