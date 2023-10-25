Блогеры и предприниматели обсудили маркировку рекламы на бизнес-завтраке с омбудсменом Москвы

В Москве прошёл бизнес-завтрак с омбудсменом по защите прав предпринимателей в столице Татьяной Минеевой. Главной темой мероприятия стали особенности обязательной маркировки рекламы и ответственность за нарушения в этой сфере. Уполномоченный по защите бизнеса в Москве рассказала Лайфу о том, какие задачи стояли перед участниками встречи.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева — о маркировке рекламы. Видео © LIFE

"Именно сейчас как никогда актуальна тема маркировки рекламы. Потому что те проблемы, с которыми сталкивается бизнес, вызваны непониманием тех законов, которые принимаются без его согласия. Сообщество вовремя не отреагировало, не выстроило диалог с властью, и теперь необходима разъяснительная работа <...> Не все понимают, чем чревато отсутствие маркировки рекламы", — рассказала Минеева.

На мероприятии поднимался один из острейших вопросов: как бизнесу вести разговор с государством? Представителям отраслевых сообществ рассказали, как формулировать свои предложения, составлять запросы и разговаривать с ответственными лицами во всех институтах гражданского общества.

В дискуссии приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, контроля, адвокатского сообщества, национального видеохостинга Rutube, Национальной ассоциации блогеров, Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), общественные омбудсмены по информационным технологиям. Также на встрече присутствовали представители блогосферы, СМИ и многие другие.