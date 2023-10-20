Российских бизнес-леди научат вести экспортную деятельность

В России появилась образовательная программа "Женское дело", которая поможет работающим на экспорт предпринимательницам добиться больших успехов. Об этом сказала первый зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

"Программа "Женское дело" — это комплексная программа, которая включает все направления и предоставляет уникальную возможность для того, чтобы увидеть и развить экспортный потенциал бизнеса, сформировать компетенции, необходимые для ведения экспортной деятельности", — написала она в телеграм-канале.

Проект был презентован на Международном форуме "Сделано в России" в Москве, он ориентирован как на начинающих специалистов, так и на профессионалов дела. Среди разработчиков есть эксперты ЦБ, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра.

Женщины смогут детальнее изучить работу, ориентированную на внешние рынки, в том числе разобраться в налогообложении и способах привлечения инвестиций. Актуальность программы доказал пилотный проект "Женская кооперация в международной торговле".