Российских бизнес-леди научат вести экспортную деятельность
В России появился проект "Женское дело" для бизнес-леди, работающих на экспорт
В России презентовали программу "Женское дело". Обложка © t.me / Галина Карелова
В России появилась образовательная программа "Женское дело", которая поможет работающим на экспорт предпринимательницам добиться больших успехов. Об этом сказала первый зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.
"Программа "Женское дело" — это комплексная программа, которая включает все направления и предоставляет уникальную возможность для того, чтобы увидеть и развить экспортный потенциал бизнеса, сформировать компетенции, необходимые для ведения экспортной деятельности", — написала она в телеграм-канале.
Проект был презентован на Международном форуме "Сделано в России" в Москве, он ориентирован как на начинающих специалистов, так и на профессионалов дела. Среди разработчиков есть эксперты ЦБ, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра.
Женщины смогут детальнее изучить работу, ориентированную на внешние рынки, в том числе разобраться в налогообложении и способах привлечения инвестиций. Актуальность программы доказал пилотный проект "Женская кооперация в международной торговле".
Ранее Лайф писал, что Московская область входит в топ-3 регионов по итогам премии "Экспортёр года". 6000 подмосковных предприятий поставляют продукцию в другие государства, и, несмотря на санкции, особенно развивается восточное направление.