"Прессуют со всех сторон": Воробьёв пояснил, как Подмосковье развивает экспорт при санкциях

Московская область входит в топ-3 регионов по итогам премии "Экспортёр года". 6000 подмосковных предприятий поставляют продукцию в другие государства, и, несмотря на санкции, особенно развивается восточное направление. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, в 2022 году экспорт Подмосковья составил 13 миллиардов долларов.

"Мы оказываем поддержку для того, чтобы найти партнёра в той или иной стране. Мы совместно с Российским экспортным центром работу проводим таким образом: у тебя открывается ещё одна возможность кроме внутреннего рынка. Пока санкции нас прессуют со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, мы этим занимаемся", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".

Воробьёв добавил, что в регионе работают три крупных сухих порта, оттуда экспортируют, в частности, продукты питания и химические компоненты. Он также отметил, что объём поставок увеличивается в ряде направлений, в их числе Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. По словам губернатора, это помогает расти малым и средним компаниям, так как они становятся более конкурентоспособными.

Отдельную роль в экспорте занимают цифровые сервисы. Так, областной инвестиционный портал связан с платформой Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС) — у предпринимателей есть возможность объединить поставки на направлении и отправить их одной партией.