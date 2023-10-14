Воробьёв: Подмосковье и Вьетнам запустили совместный проект в сельском хозяйстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен запустили первую очередь нового животноводческого комплекса в Волоколамске. Об этом сообщает телеканал "360".

Идея совместного проекта региона и вьетнамского концерна TH-True Milk зародилась в 2015 году во Вьетнаме. По словам губернатора, её удалось реализовать, невзирая на многочисленных скептиков. Теперь это самый крупный инвестпроект по молочному животноводству в Подмосковье и первый сельхозпроект, реализуемый вьетнамской компанией TH Group, работающей в разных направлениях.

"Было очень много скептиков, когда мы приехали и в Хошимин, и в Ханой. С трудом представляли, как можно за восемь тысяч километров принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идёт по плану", — поделился Андрей Воробьёв, пожелав компании прибыли.

Благодаря открытию в Волоколамске животноводческого комплекса будет создано около 300 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 6,8 миллиарда рублей. В будущем здесь планируется производить 65,7 тысячи тонн молока в год — это более 9% от общего объёма в Подмосковье.

"TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став сегодня ярким примером по иностранным инвестициям из Вьетнама в Россию в аграрном секторе", — отметил гендиректор компании "Тиэйч – Рус Милк Фуд" Нго Минь Хай, поблагодарив губернатора за поддержку проекта.