Российские учёные создают идеальное стадо овец

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) обнаружили гены овец, благодаря которым можно получать ещё больше мяса. Об этом сообщает "Газета.ru".

"По прогнозу, это даст до 20% увеличения продуктивности, а также позволит повысить качество отечественных племенных пород и эффективность овцеводства как одной из исторических отраслей животноводства на Северном Кавказе", — рассказал профессор базовой кафедры генетики и селекции СКФУ Александр Криворучко.

По словам учёных, интенсивность роста и развития мышечной ткани овец зависит от скорости синтеза белков мышечных клеток и действия различных ростовых факторов, гормонов и др., причём вся система регулируется большим количеством генов из генных сетей. Так, в ходе исследования они использовали два вида генотипирования.

"Это исследование на ДНК-биочипах, оценивающее состояние 600 000 точек в геноме овец, и полногеномное секвенирование, или полная расшифровка генома, вплоть до отдельных "букв" (нуклеотидов)", — пояснили специалисты.

После этого проводится сравнение геномов животных с высоким и низким выходом мяса, по итогу которого видны отличающиеся участки — именно они и являются основой изменений в росте и развитии животных. Если селекционеры будут отбирать животных с такими маркерами в геноме, то за пару поколений смогут улучшить мясные качества и увеличить продуктивность породы, уверены учёные.