Поле, русское поле: Отмечаем День сельхозработников в России Сельское хозяйство — важнейшее звено агропромышленного комплекса и народного благосостояния. Этот путь выбирают настоящие труженики, которые в буквальном смысле кормят всю страну. Life.ru рассказывает, как и когда в России отмечают День работника сельского хозяйства. 7 октября, 21:01 8 октября — профессиональный праздник работников полей и ферм, учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. Фото © Freepik.com

В октябре в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный праздник фермеров, агрономов, зоотехников, инженеров и других сотрудников агропромышленного комплекса. Своим праздником его считают преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений. К торжествам присоединяются ветераны отрасли, их родственники, знакомые, друзья, близкие люди.

Когда отмечают День работника сельского хозяйства

День сельхозработника отмечается во второе воскресенье октября, в 2023 году он выпадает на 8 октября. Во времена СССР существовали раздельные даты: Всесоюзный день работников сельского хозяйства и День работников пищевой промышленности. Позже праздники объединили, присоединив к ним также День мелиоратора, а в 1999 году зафиксировали окончательный вариант, который существует до сих пор, — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Советском Союзе существовали два вида сельскохозяйственных предприятий: колхозы (коллективные хозяйства) и совхозы (госпредприятия). Так как частной собственности на средства производства не было, у колхозников и работников совхозов не было и материальной заинтересованности улучшать производство. В стране наблюдался постоянный продовольственный дефицит, на прилавках магазинов зачастую не хватало элементарных продуктов. Неплохо снабжались только Москва и Ленинград, жители других населённых пунктов приезжали сюда за продуктами. В то время бытовала шуточная загадка: что такое — длинное, зелёное, пахнет колбасой? Ответ: поезд Москва – Самара (или любой другой город). Несмотря на то что государство постоянно объявляло "продовольственные программы", положение с продуктами не улучшалось. Крупнейшая сельскохозяйственная держава вынуждена была ежегодно ввозить до 40 тысяч тонн зерна, чтобы обеспечить своих граждан хлебом насущным.

В новой России положение постепенно стало меняться в лучшую сторону. Появились фермерские хозяйства и крупные частные агропромышленные комплексы. На сегодняшний день, согласно данным Минсельхоза, Россия не только полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, но и продаёт излишки за рубеж. Обеспеченность зерном составляет 167 процентов. По мясу российские аграрии обеспечивают потребности населения на 99 процентов. Есть успехи и в других отраслях сельского хозяйства, хотя и проблем, конечно, хватает.

День работника сельского хозяйства аграрии традиционно встретят народными гуляниями, застольями под звон бокалов, поздравлениями руководителей, коллег и близких. На массовых мероприятиях выступят местные коллективы и приглашённые гости. В сёлах непременно следуют традиции раскладывать снопы пшеницы — как символа плодородной и богатой урожаем земли. Здесь проводят ярмарки и выставки, где можно презентовать новые технологии, а также производимую продукцию.

В сельском хозяйстве России сегодня занято около 7 миллионов человек. Фото © Freepik.com

Интересные факты о сельском хозяйстве из разных стран

Идеальными условиями для разведения зерновых культур обладают всего 11% полей в мире. Остальные считаются засушливыми, слишком влажными или истощёнными. Древние греки считали лук священным растением, символизирующим устройство Вселенной. Его охотно ели и бедные, и богатые. А чтобы не было неприятного запаха, заедали петрушкой и грецкими орехами. Помидор долгое время считался ядовитым. Бытовало мнение, что его плоды сводят с ума. А на Руси его и вовсе называли "бешеной ягодой". В Европе из моркови изготавливают варенье на экспорт. Но, так как по европейским стандартам варенье можно готовить только из фруктов, морковь здесь фруктом и считается. В мире существует более шести тысяч различных сортов яблок. Больше всего различных сортов яблок выращивает Китай, затем следует Иран, Турция и Россия. Видели по телевизору рекламу шоколада Milka на боку коровы? Первым размещать рекламу на боках своих бурёнок додумался один канадский фермер в 1984 году. В Алабаме есть памятник вредителю — жуку долгоносику, который уничтожает хлопковые поля. Казалось бы, странно. На самом деле местные фермеры установили этот памятник из чувства благодарности. В 1915 году нашествие долгоносиков уничтожило их хлопковые поля. Тогда фермеры решили переключиться на выращивание арахиса — и тот оказался настолько популярным, что принёс намного больше денег, чем выращивание и сбор хлопка. ООН прогнозирует, что к 2050 году население Земли увеличится на 2,5 миллиарда человек и достигнет 9,1 миллиарда. Для того чтобы еды хватило для всех, производство агропродукции должно увеличиться на 70 % к 2050 году. Пшеница — самая важная еда для 2,5 миллиарда человек в 89 странах мира. Небольшие фермерские хозяйства производят свыше 70% еды, необходимой, чтобы накормить весь мир.

Как в России отмечают День работника сельского хозяйства

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" — одно из главных деловых событий в сфере агропромышленного комплекса России. В 2023 году она проходит в период с 4 по 7 октября на площадке РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Выставка традиционно представит достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере технологического и научного обеспечения. Лучшие породы сельхозживотных, крупнейшие инвестпроекты в регионах, разработки в области повышения плодородия почв, финансовые продукты для агробизнеса.

В Нальчике состоится праздничная ярмарка – выставка достижений агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии. Свыше 30 предприятий представят свою продукцию — кондитерские изделия, молочные и мясные продукты, плодоовощные консервы, свежие плоды и ягоды, овощи. Порядка 40 садоводческих хозяйств продемонстрируют огромное разнообразие сортов яблок. Сочные плоды яблони употребляются в пищу в свежем и запечённом виде, служат сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Сельскохозяйственная выставка – ярмарка в честь праздника Дня работников сельского хозяйства состоится на площади Революции в Чите. Читинцы и гости города смогут купить мясо, овощи, картофель, мёд, рыбу, ягоды, орехи, саженцы и садовый инвентарь, а также товары народного промысла.

В Тульской области начал работу молодёжный сельскохозяйственный форум "Агропродвижение". Он объединил свыше 200 студентов и молодых специалистов агропромышленного комплекса со всего региона. Участники узнают о возможности самореализации на селе, посетят образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также разработают и защитят свои проекты по направлениям "Бизнес", "Наука и образование", "Туризм и гостеприимство" и "Комфортная среда".

Авторы Андрей Соколов