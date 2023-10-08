День работника сельского хозяйства 2026: когда отмечают и как появился праздник Оглавление Какого числа День сельхозработника в 2026 году Когда День сельхозработника в Беларуси и Казахстане Кого поздравляют в День работника сельского хозяйства История праздника: от 1966 года до наших дней Сельское хозяйство России в цифрах Как отмечают День сельхозработника Как поздравить с Днём сельхозработника Частые вопросы Какого числа День сельхозработника в 2026 году? 11 октября 2026 года — выходной? Чем День сельхозработника отличается от Дня работника пищевой промышленности? Почему в Беларуси День сельхозработника в ноябре? День сельхозработника в 2026 году отмечают 11 октября. Кого поздравляют, история праздника с 1966 года, традиции и сельское хозяйство России в цифрах. 13605 13605 День работника сельского хозяйства в 2026: дата, история, традиции празднования. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День работника сельского хозяйства в 2026 году отмечают в воскресенье, 11 октября. Это профессиональный праздник фермеров, агрономов, зоотехников, инженеров, преподавателей, студентов профильных учебных заведений. К торжествам присоединяются ветераны отрасли, их родные и близкие.

Какого числа День сельхозработника в 2026 году

День сельхозработника отмечается во второе воскресенье октября, в 2026 году он выпадает на 11 октября. Праздник закрепил указ президента РФ от 31 мая 1999 года №679, его полное название — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2027 году праздник будет 10 октября; в 2028 — 8 октября; в 2029 — 14 октября; в 2030 — 13 октября.

Кого поздравляют в День работника сельского хозяйства. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда День сельхозработника в Беларуси и Казахстане

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 15 ноября. Он был установлен указом президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года. Смысл даты — конец осени, когда завершены основные полевые работы и сбор урожая.

В Казахстане День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечается тоже в третье воскресенье ноября. В 2026 году он приходится на 15 ноября. Дату утвердили власти Республики Казахстан в 1998 году.

Кого поздравляют в День работника сельского хозяйства

В этот день поздравляют фермеров, агрономов, механизаторов, животноводов, ветеринаров, работников перерабатывающих предприятий, инженеров, селекционеров, руководителей хозяйств, студентов и преподавателей аграрных вузов, сотрудников профильных ведомств.

История праздника: от 1966 года до наших дней

6 августа 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учреждён Всесоюзный день работников сельского хозяйства. Его отмечали во второе воскресенье октября.

Почему выбрали именно эту дату? К этому времени завершался основной цикл полевых работ, и праздник становился поводом подвести итоги годового труда. Цель была в том, чтобы подчеркнуть важность аграрного сектора для страны, поощрить передовиков производства и повысить престиж профессий на селе (агрономов, механизаторов, доярок, инженеров). В рамках праздника чествовали лучших, организовывали концерты и другие мероприятия.

В том же 1966 году, 30 августа, учредили ещё один профессиональный день — День работников пищевой промышленности. Его отмечали в третье воскресенье октября. Так власти сразу показали связь: производство сельхозпродукции и её переработка — это единый цикл («от поля до прилавка»).

Спустя 20 лет, в 1986 году, два праздника решили слить в один. Появился «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса», и его стали отмечать в третье воскресенье ноября, по завершении полевых работ.

В 1988 году к объединённому празднику добавили День мелиоратора. Так появился единый «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», который тоже приходился на третье воскресенье ноября.

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После распада СССР традицию сохранили. 31 мая 1999 года указом Президента РФ № 679 праздник официально установили в новой форме: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», и закрепили дату — второе воскресенье октября. При этом в названии слово «работников» заменили на «работника». Беларусь и Казахстан, как упоминалось выше, решили оставить дату из 80-х годов, которая выпадает на ноябрь.

Сельское хозяйство России в цифрах

В 2025 году, по данным Минсельхоза, общий сбор зерна в России с учетом воссоединённых территорий составил почти 142 млн тонн, что стало третьим результатом в новейшей истории страны.

28 сентября 2026 года председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что отечественная сельскохозяйственная продукция пользуется высоким спросом как в России, так и за рубежом. 7 октября на агропромышленной выставке «Золотая осень» он отметил: снабжение внутреннего рынка продовольствием в 2026 году будет обеспечено без перебоев.

По данным на 6 октября 2026 года, доля сельского хозяйства в ВВП России выросла с 3,5% в 2022 году до 4,6% в 2026 году. Вклад агропромышленного комплекса в абсолютном выражении вырос с 4,2 трлн рублей до 6,9 трлн рублей, то есть отрасль является одним из драйверов нашей экономики.

Как отмечают День сельхозработника

Аграрии традиционно отметят свой праздник массовыми мероприятиями, гуляниями и застольями. На предприятиях устраивают торжественные собрания, корпоративные мероприятия, концерты. Лучшим сотрудникам вручают грамоты, благодарности, профессиональные награды и премии.

В городах и регионах проводят сельскохозяйственные ярмарки, где можно приобрести фермерскую продукцию, мёд, соленья, поучаствовать в дегустациях. Работают выставки достижений агропрома — например, «Золотая осень» в Москве. В 2026 году она проходит с 7 по 10 октября в Тимирязев-центре. На фермах, комбинатах часто устраивают дни открытых дверей, говорят о привлечении молодёжи в отрасль, о поддержке предпринимателей-аграриев.

Актуальны народные приметы октября, по которым в деревнях судили об урожае будущего года. А через три дня — Покров: к нему на Руси старались закончить полевые работы.

Как поздравить с Днём сельхозработника

«Дорогие труженики села! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Ваш труд – это основа нашего благополучия, и мы высоко ценим ваш вклад в развитие нашей страны и нашей экономики. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!»

«Уважаемые работники сельского хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам стойкости и выносливости, удачи в каждом деле и благополучия в личной жизни. Пусть ваш труд всегда приносит радость и удовлетворение!»

Ещё больше тёплых слов в стихах и прозе — в нашей подборке поздравлений с Днём сельхозработника.

Частые вопросы

Какого числа День сельхозработника в 2026 году?

В 2026 году День работника сельского хозяйства в России отмечается 11 октября (воскресенье).

11 октября 2026 года — выходной?

Да, 11 октября 2026 года — выходной день, так как это воскресенье. Сам День сельхозработника не является государственным нерабочим днём.

Чем День сельхозработника отличается от Дня работника пищевой промышленности?

День сельхозработника отмчается в октябре, а День работника пищевой промышленности (День пищевика) — через неделю, в третье воскресенье октября. Его отмечают сотрудники пищевкусовой, мясной, молочной, рыбной и других отраслей пищепрома — технологи, пекари, повара, инженеры и логисты. В конце 80-х годов дата была единой, но в современной России это два отдельных праздника.

Почему в Беларуси День сельхозработника в ноябре?

В Беларуси День сельхозработника отмечают согласно советской традиции конца 80-х годов, когда этот праздник объединили с Днём пищевой промышленности и перенесли на третье воскресенье ноября. В 2026 году дата в республике приходится на 15 ноября.