Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: Эти 3 главных обряда нужно провести в православный праздник

В празднике Покрова Пресвятой Богородицы есть одна очень интересная черта. Она касается обстоятельств его появления. Они и правда удивительны. В создании праздника Покрова Пресвятой Богородицы участвовали люди, о которых вы вряд ли могли бы подумать в таком контексте. Но это просто ещё раз доказывает утверждение, что русский народ — богоносец. Или может таковым являться. Покров Пресвятой Богородицы — важнейший православный праздник в октябре. Мы в материале не только осветим удивительные обстоятельства из его истории, но и покажем три секретных церковных обряда. Список храмов Покрова Пресвятой Богородицы с адресами у нас тоже тут есть.

Покров Пресвятой Богородицы — когда будет великий православный праздник

Великий праздник — это православный титул для памятных дат. Покров Пресвятой Богородицы 14 октября тут не исключение. Фото © Wikipedia / rossiyanavsegda.ru

Великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2025 — это главный день октября для всех воцерковленных людей. Дата не меняется из года в год. В отличие от Пасхи, ведь Пасха — переходящий праздник. Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 14 октября. Но приготовьтесь к нему ещё 13-го числа, потому что этот православный праздник начинается со всенощной службы. Всё серьёзно: на Покров действительно можно отстоять в церкви всю ночь.

Покров Пресвятой Богородицы — история и суть праздника

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября — это памятная дата по событию, которое произошло в Константинополе при Византии. Фото © Life.ru

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября появился в Константинополе в X веке нашей эры. В 910 году соседние агрессивные племена осаждали город. Византийский святой Андрей Юродивый, который родом был из Скифии и провёл большую часть жизни в качестве раба, пребывал во Влахернском храме. Тогда было всенощное бдение — и в четвёртом часу ночи по воздуху над царскими вратами в храм пришла Богородица. По обеим сторонам Богоматерь поддерживали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. В процессии были и другие святые, что пели песнопения. Пречистая сняла с себя омофор, головной убор, который позже в нашей традиции назвали «покров». Она распростёрла плат над всеми людьми в храме, и тот сиял, будто солнце. Это спасло Константинополь от разорения. А Житие Андрея Юродивого попало в Великие Четьи-Минеи — один из главных православных текстов.

Причина появления праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Так в чём настоящая причина появления праздника Покрова Пресвятой Богородицы? Падение Константинополя. Фото © Wikipedia / Василий Петрович Верещагин

Но что за воинственные северные племена напали на Константинополь в 910 году? Это были славяне. Вместе со своими лучшими на тот момент друзьями — варягами. И это не были разрозненные племена. На самом деле Византию осаждало новое и весьма агрессивное государство — Древняя Русь. Рюрик создал её, а Олег Вещий, регент при малолетнем Игоре Рюриковиче, воссоединил все восточнославянские племенные союзы, захватив Киев, и решил пойти дальше на юг. Он дошёл до самого Царьграда, то есть Константинополя, столицы Византийской империи. Но взять город не смог — помешала Богородица. Через два года Олег принял смерть от своего коня.

Какой князь сделал Покров Пресвятой Богородицы русским праздником

А то, что произошло дальше, не менее удивительно. Игорь Рюрикович вырос, женился на княгине Ольге. Та родила князю сына Святослава, не менее воинственного наследника. А сама приняла христианство, причём именно византийскую веру. Потом православие, византийское христианство, принял её внук Владимир Святой. Он крестил Древнюю Русь в 988 году. Но тогда праздник Покрова Пресвятой Богородицы ещё не отмечали. В Русской православной церкви Покров Пресвятой Богородицы установился как великое торжество благодаря князю Андрею Боголюбскому. В 1157 году, через 10 лет после основания Москвы Юрием Долгоруким, его сын стал великим князем Владимирским. Он был настолько воцерковленным человеком, что стал святым. Построил множество храмов. Об одном из них мы расскажем в самом конце материала.

Три секретных церковных обряда на Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — три тайных обряда православной церкви. Как их исполнить? Фото © Life.ru

Как мы уже рассказывали, праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября начинается со всенощного бдения. Это «бденный» праздник. Верующие находятся в храме почти что целые сутки! Сначала — служба на всю ночь, потом — на весь день. Именно во время всенощного бдения и совершаются три секретных обряда Покрова Пресвятой Богородицы. Расскажем о каждом из них.

Полиелей — это главная часть празднования Покрова. Во время него происходит торжественное славословие, священники поют полиелейные псалмы, произносят величание Богородице и ходят с кадилом. С греческого языка «полиелей» переводится как «много милостей». В этом суть обряда. Он наполняет сердца верующих многими радостями. Лития — не менее важный обряд. Для обычного человека, наверное, даже очень важный. Во время литии священники молятся о благополучии всех людей. Весь христианский мир, вся страна, весь город — масштабы просьбы о снисхождении благодати велики. Во время литии освящают пшеницу, хлеб, вино и елей. Елей — состав из благовонных масел, который используется в православных обрядах. Помазание — самый таинственный обряд праздника. «Тайная сторона Покрова» — так его называют верующие. «Тайна» тут символизирует церковные таинства — тот момент, когда через поход в храм душа человека воссоединяется с Богом.

Как провести великий праздник и что будет происходить в храме

Всенощная — это только начало праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Служба будет идти весь день. Фото © Life.ru

А что будет после всенощного бдения? После церковных таинств, которые приготовят паству к великому празднику Покрова Пресвятой Богородицы? Днём центральная часть праздничной службы — это Божественная литургия Иоанна Златоуста. Во время Божественной литургии читают тропарь, кондак, стихиры и величание в честь Покрова. А потом наступает Покровский молебен. Это время личных прошений верующих к Пречистой. Акафист Покрову Пресвятой Богородицы — хвалебное песнопение, которое просит Богоматерь о заступничестве. По церковному уставу проводить его необязательно, но для верующих он очень важен. Во время акафиста можно подать записки о здравии и помощи в личных делах. А ещё иногда устраивают настоящий Крестный ход!

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — где найти ближайший

Храм Покрова Пресвятой Богородицы есть почти в каждом городе. Но лучше всего вы прочувствуете благодать в храме Покрова на Нерли. Фото © РИА Новости / Юрий Кавер

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли — самый старый храм на Руси, освящённый в честь праздника Покрова. Святой князь Андрей Боголюбский ввёл в церковный календарь Владимирского княжества этот праздник и поставил в честь него самый древний в Центральной России православный храм. Год постройки — 1158-й. Архитектура вас поразит, если вы когда-нибудь решитесь на паломничество.

Но есть и другие храмы Покрова Пресвятой Богородицы, более известные. Кстати, некоторым из них вы искренне удивитесь. Собрали в этом списке храмы Покрова Пресвятой Богородицы в крупных городах России. Собор Василия Блаженного, Москва. Церковь называет его собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Иван Грозный взял Казань на праздник Покрова, поэтому освятил собор в его честь. Адрес: Красная площадь, дом 7.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке, Санкт-Петербург. Её построили в 2008 году, и это реконструкция массивного деревянного храма, который сгорел в 1963 году под Вологдой. У церкви 22 главы, она вся из дерева. Величественное зрелище. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новая Пустошь, улица Покровская, дом 1.

Свято-Покровский собор, Красноярск. Его построили прихожане на свои деньги в 1795 году, стиль — сибирское барокко. Адрес: улица Сурикова, 26.

Покровско-Татианинский собор, Чебоксары. Первый храм снесли в 1980 году и построили ГЭС. Потом опомнились — новый храм был заложен патриархом Алексием II в 2001-м. Адрес: улица Мичмана Павлова, 17.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы «На Торгу», Вологда. Старинная церковь, впервые о ней написали в летописях в 1560-е годы. Сначала это была деревянная церковь, в 1679 году она сгорела. Вскоре на святом месте построили каменный храм и освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: Торговая площадь, 8.