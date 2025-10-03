Русская гордость: Как начали носить кокошник, за что он нравится Путину и как отражает русский дух

Международный дискуссионный клуб «Валдай» прошёл 2 октября 2025 года. И дискуссия сделала неожиданный поворот. От своего ближайшего окружения Владимир Путин узнал, что молодёжь носит кокошники на вечеринках и в клубах. Это его порадовало. Тренд на возрождение древнерусских традиций — символ силы и независимости России. Рассказываем, что именно сказал Путин про кокошники, почему ему это так нравится и какие интересные факты об этом головном уборе мы узнали, пока готовили материал.

Что именно сказал Путин о кокошниках

Путин на «Валдае» особенно отметил тренд на кокошники, который стал популярным совсем недавно. Фото © Life.ru

Вряд ли Владимир Владимирович лично ходит в молодёжные бары. Его появление в любом модном клубе Москвы или Санкт-Петербурга, конечно, стало бы масштабным событием. Но у президента много других дел. Очевидно одно — Владимиру Владимировичу явно рассказывали или даже показывали тренд на кокошники. Международный дискуссионный клуб «Валдай» стал отличной возможностью поделиться своим мнением по этому поводу. И вот что Путин сказал о кокошниках.

«Мне говорят, сейчас у нас возрождается традиция: молодые девушки ходят на мероприятия, в бары, в кокошниках, в русских нарядах. Это не шутка. Это значит, что, несмотря на все попытки разложить наше общество изнутри, наши противники не добиваются своих целей, а эффект обратный происходит», — сказал Президент России Владимир Путин.

Кстати, мы провели небольшое исследование и узнали, что девушки ходят на вечеринки и снимаются в соцсетях в кокошниках как минимум с 2021 года. Как мы это поняли? Не пришлось даже вставать с дивана. В поисковиках нашёлся запрос «кокошник тренд 2021». ИИ рассказал нам, что кокошники популярны не только в России, но и за рубежом. Особенно наш традиционный головной убор облюбовали испанцы — они скупали кокошники в Нижнем Новгороде ещё в 2018 году. Во время чемпионата мира по футболу.

Кокошники в истории Средневековой Руси

Кокошники — символ Росси. Они появились очень давно. Наверняка Путин об этом знает. Фото © Wikipedia / Константин Егорович Маковский

Старая Русь и кокошник неразрывно связаны друг с другом. Невозможно представить одно без другого, потому что в поп-культуре существует стойкая ассоциация этого головного убора с Московским царством. Но на самом деле корни кокошника уходят глубоко в историю, он был неплохой альтернативой более древним традиционным славянским женским аксессуарам, которые могли носить только определённые слои населения. Какие? Сейчас расскажем.

Когда появился кокошник

Кокошник носили женщины на Руси ещё издревле. Сначала были «прото-кокошники». Потом они эволюционировали. Фото © Wikipedia

Когда появился именно тот головной убор, который мы зовём кокошником, точно неясно. Ещё в X веке, даже до Крещения Руси, женщины носили то, что было очень, очень на него похоже. А скорее всего «прото-кокошник» начал распространяться ещё раньше! Ведь мы почти ничего не знаем о том, что происходило на Руси до того, как славяне призвали княжить Рюрика. Головной убор развивался, и уже в XVII веке в летописях впервые появилось это слово — «кокошник». Это был традиционный головной убор для всех: боярыни, купчихи, стрелецкие жёны, крестьянки — все его носили.

Кто мог носить кокошник на Руси

В Древней Руси и в Московском царстве существовали и другие традиционные женские головные уборы. Кичка и сорока, по идее, древнее кокошника, но раньше с ними была одна небольшая проблема. И то и другое могли носить только замужние женщины. Правила ношения кокошника были чуть либеральнее — девушкам тоже можно было его надевать. Правда, со временем и кокошник «перекочевал» в гардероб замужних. Тем, кто долго ходил «в невестах», остались венцы. Венцы не закрывали волосы. Женщины, которые уже сыграли свадьбу, в традиционной России должны были закрывать волосы, чтобы не вызвать падёж скота — такие были суеверия.

Кокошники в Российской империи

Кокошники против ранней Российской империи: как ободок стал противником императора. Фото © Wikipedia

На самом деле кокошник стал таким, каким мы его знаем, уже в Российской империи. И ему потребовалось на это несколько сотен лет. История кокошника в Новом времени полна интересных поворотов. От гонений к статусу культа — можно описать этот процесс примерно так. Сначала кокошники буквально «вырезали» из боярского и дворянского гардероба, потом он с триумфом туда вернулся.

Как высшие слои общества отказались от кокошника

Кокошник переживал гонения в Российской империи! Но это в самом начале, ещё при Петре I. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов, Wikipedia / Жан-Марк Натье

Пётр I считал, что техническая и военная модернизация Российской империи будет лучше и эффективнее, если заставить высшие слои российского общества отказаться от традиционного образа жизни. Возможно, он ещё и недолюбливал бояр из-за той роли, которую они сыграли в заговоре его сестры Софьи. Но после «Великого посольства» 1697–1698 годов жизнь дворянства и боярства очень сильно изменилась. Мужчинам запретили носить бороды, а женщинам запретили кокошники. Хорошо, что запрет коснулся только непосредственных приближённых императора: купчихи и крестьянки всё ещё могли красоваться в кокошниках. Они его и сохранили: хорошая мастерица кокошница ценилась на вес золота, головной убор старались приобрести даже в самую бедную семью.

Как кокошник вернулся в аристократический гардероб

Кокошник стал неотъемлемым элементом аристократического гардероба в XIX веке. «Тренд» дожил до отречения Николая II. Костюмированный бал 1903 года. Фото © Wikipedia / Фридрих Людвиг Германович Шрадер

Екатерина II не обладала такой неприязнью к кокошникам. Наоборот, позировала в богато убранном головном уборе для портретов. С неё началось постепенное возвращение кокошника в дворянский гардероб. Но настоящий «взрыв» популярности кокошника произошёл во время Отечественной войны 1812 года на волне патриотизма. Дворянки, которые в совершенстве знали французский и были воспитаны в европейской манере, вдруг примерили купеческо-крестьянский женский наряд и полюбили его на долгие годы.

А с 1834 года кокошник вообще стал частью женского придворного мундира. Такие законы издал Николай I. Фрейлины носили форму, как и гусары, но вместо папахи или фуражки на головах у них были кокошники. Это у замужних. У девушек — венцы. Закон о женском мундире ушёл вместе с Николаем II. Так что, привечая кокошники, Владимир Путин соблюдает вековую традицию российских лидеров.

Кокошники сегодня: от праздничного костюма до повседневного аксессуара

Кокошники — русские народные головные уборы. Их носили все, от княгинь до крестьянок. Но что сейчас? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Кокошники сегодня действительно носят всё больше и больше дам. Есть повседневные варианты, которые стоят до тысячи рублей и представляют собой ободок для волос с русским национальным акцентом. Они удобные, красивые и показывают всем вокруг: вы гордитесь тем, что вы — русская. Но есть и варианты класса «люкс». Например, традиционный русский ободок с ручной росписью, кокошник из янтаря, хрустальный кокошник... Бывают кокошники, украшенные жемчугами, рубинами, — буквально дворянский шик XIX века.

Самые крутые кокошники 2025-го: фото

Раз Владимир Владимирович обратил внимание на тренд кокошников в 2025 году, нам показалось логичным собрать подборку самых крутых фото этих головных уборов. Как носят кокошники прямо сейчас, какие появились новые модели? Красота наших русских женщин особенно подчёркивается таким головным убором, и об этом писали ещё иностранные путешественники в XIX веке. Наслаждайтесь подборкой кокошников 2025!













