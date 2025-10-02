Всему голова: Стилист предрекла русскому кокошнику вторую жизнь после «рекламы от Путина»

Возвращение кокошников в моду — это не просто тренд, а укрепление символа национальной идентичности. Об этом Life.ru заявила стилист Мария Фоменко, комментируя слова президента России Владимира Путина о возрождении интереса к традиционным нарядам.

«Кокошники — самый прекрасный тренд. Сейчас это направление называют "русская мода". Это очень важно, потому что возвращается мода на свои корни, на всё то, что идентифицирует нас как нацию», — подчеркнула эксперт.

По её словам, на рынке появляется всё больше российских брендов, в ДНК которых заложены национальные мотивы. Особенно заметен рост интереса к региональным традициям.

«В центральной России, например, в Новгороде сейчас становится модной вышивка, ручной труд, расшитые изделия», — отмечает собеседница Life.ru.

Фоменко добавила, что тенденция усилилась после ухода европейских марок: «За последние два года отечественные бренды растут как грибы после дождя и активно используют исконно русскую тематику. В коллекции вписывают Гжель, Хохлому в современной интерпретации».

Стилист считает, что этот тренд объединяет людей и пробуждает чувство патриотизма.

«Кокошники — это про любовь к нации, про проявление гордости за свои корни. Мы вспоминаем историю, возрождаем патриотизм — и это будет только развиваться», — добавила модный эксперт.

Кокошник появился ещё в XVI веке и был частью женского праздничного костюма. В XIX столетии он стал символом «русского стиля» и вдохновлял даже европейских кутюрье. Сегодня этот элемент возвращается в моду в современной интерпретации.

Ранее Владимир Путин в ходе форума «Валдай» отметил, что всё больше молодых девушек ходят на мероприятия и даже в бары в кокошниках и традиционных костюмах, и назвал это признаком укрепления общества, несмотря на внешнее давление.