Путина «порадовали» девушки в кокошниках в барах и клубах
Путин оценил возрождение традиции ношения русского кокошника среди молодёжи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAndreas
Президент РФ Владимир Путин отметил возрождение среди молодых девушек моды на посещение мероприятий в традиционных русских нарядах и кокошниках. Об этом президент России заявил, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мне говорят, сейчас у нас возрождает традиция: молодые девушки ходят на мероприятия, в бары в кокошниках, в русских нарядах. Это не шутка. Это значит, что несмотря на все попытки разложить наше общество изнутри, наши противники не добиваются своих целей, а эффект обратный происходит», — сказал Путин, отметив, что такая тенденция его радует.
Путин добавил, что наличие у молодых людей такой внутренней защиты считает очень хорошим знаком. По его мнению, это говорит о настоящей зрелости российского общества.
Ранее Путин также заявил, что сегодня большую роль играет культурно-историческая специфика разных стран, поэтому никто в мире не готов играть по чьим-то установленным правилам. По его словам, мир не может обойтись без России, поскольку она служит ключевым элементом в поддержании мирового баланса. Эту силу он проиллюстрировал с помощью народной мудрости: «Против лома нет приёма».
