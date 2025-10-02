Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 16:51

Путина «порадовали» девушки в кокошниках в барах и клубах

Путин оценил возрождение традиции ношения русского кокошника среди молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAndreas

Президент РФ Владимир Путин отметил возрождение среди молодых девушек моды на посещение мероприятий в традиционных русских нарядах и кокошниках. Об этом президент России заявил, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне говорят, сейчас у нас возрождает традиция: молодые девушки ходят на мероприятия, в бары в кокошниках, в русских нарядах. Это не шутка. Это значит, что несмотря на все попытки разложить наше общество изнутри, наши противники не добиваются своих целей, а эффект обратный происходит», — сказал Путин, отметив, что такая тенденция его радует.

Путин добавил, что наличие у молодых людей такой внутренней защиты считает очень хорошим знаком. По его мнению, это говорит о настоящей зрелости российского общества.

Путин: Россия доказала всем, что она была, есть и всегда будет
Путин: Россия доказала всем, что она была, есть и всегда будет

Ранее Путин также заявил, что сегодня большую роль играет культурно-историческая специфика разных стран, поэтому никто в мире не готов играть по чьим-то установленным правилам. По его словам, мир не может обойтись без России, поскольку она служит ключевым элементом в поддержании мирового баланса. Эту силу он проиллюстрировал с помощью народной мудрости: «Против лома нет приёма».

