Путин: Россия доказала всем, что она была, есть и всегда будет

Россия имеет огромный исторический багаж, в котором было много тяжёлых потрясений, поэтому наша страна очень хорошо готова к любым возникающим сложностям в мировых процессах. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Россия доказала одно: она была, есть и всегда будет. Она остаётся силой, без которой трудно достичь гармонии и баланса. Это проверенный историей и временем факт. Но сегодня эти гармония и баланс могут быть достигнуты только в результате совместной общей работе. И Россия к такой работе готова», — убеждён российский лидер.

Также Путин вспомнил про сложные отношения РФ и НАТО. По его словам, наша страна всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству. Так, американский президент Билл Клинтон, находясь у власти, соглашался с Путиным, что вступление России в НАТО вполне возможно, однако его разубеждали в обратном советники из Белого дома.