Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 15:57

Путин: История Россия доказала, что слабость недопустима

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не может позволить себе слабости и нерешительности, это было доказано историей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Наша история доказала: слабость недопустима. Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда», — подчеркнул российский лидер.

Путин уверен, что многополярность в мире уже сложилась
Также в ходе своего выступления Владимир Путин сказал, что модель миропорядка, основанная на гегемонии одной страны, неизбежно потерпит крах, это — лишь вопрос времени. Глава РФ напомнил, что все попытки США добиться абсолютно господства в мире оказались тщетны.

Юрий Лысенко
