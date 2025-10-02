Путин: История Россия доказала, что слабость недопустима

Россия не может позволить себе слабости и нерешительности, это было доказано историей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Наша история доказала: слабость недопустима. Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда», — подчеркнул российский лидер.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин сказал, что модель миропорядка, основанная на гегемонии одной страны, неизбежно потерпит крах, это — лишь вопрос времени. Глава РФ напомнил, что все попытки США добиться абсолютно господства в мире оказались тщетны.