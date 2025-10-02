Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Провал такой затеи был вопросом только времени», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и предписывать другим странам нормы поведения. Он констатировал, что хотя могущество США и их союзников достигло пика в конце XX века, все попытки установить глобальное доминирование завершились системным провалом.

«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии 22-го заседания клуба «Валдай» охарактеризовал современную эпоху как период стремительных и кардинальных изменений, делающих будущее непредсказуемым. Российский лидер отметил необходимость готовности к любым вызовам и особую ответственность каждого за судьбу страны и мира в такие исторические моменты, указав на чрезвычайно высокие ставки.