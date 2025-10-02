Путин: Сегодня нужно быть готовым к чему угодно

«Мы живём в такое время, когда все меняется, и меняется очень быстро и кардинально. Никому из нас не дано предвидеть будущее. Но, как показывает время, готовыми нужно быть к чему годно. Ответственность каждого в такие моменты истории особенно велика — и за свою судьбу, и за судьбу страны и мира, и ставки здесь чрезвычайно высоки», — сказал российский лидер.