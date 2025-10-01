Песков: Речь Путина на Валдае будет содержательной

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, традиционно выступит перед участниками пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай». Речь главы государства будет содержательной, его выступление традиционно ждут во всём мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Без преувеличения во всём мире это выступление ждут с нетерпением. И, как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — отметил Песков.