Песков: Речь Путина на Валдае будет содержательной
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, традиционно выступит перед участниками пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай». Речь главы государства будет содержательной, его выступление традиционно ждут во всём мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Без преувеличения во всём мире это выступление ждут с нетерпением. И, как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — отметил Песков.
В 2024 году президент России Владимир Путин выступал на «Валдае» приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в 2023 году. Life.ru собирал его главные заявления здесь. А полный текст речи Путина на «Валдае» в 2024 году можете прочитать здесь.