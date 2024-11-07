«Россия нужна миру»: Главное из выступления Путина на Валдае
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7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Среди затронутых российским лидером тем оказались вопросы безопасности, международные отношения, а также последствия глобальных изменений в мироустройстве и их влияние на Россию. Главное из выступления президента на Валдае:
- Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов;
- На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, поднимаются мировые державы, народы всё больше осознают свою ценность и самобытность;
- Наступает момент истины. Прежнее устройство мира уже ушло, а за новое разворачивается серьёзная борьба;
- Следующее десятилетие будет не менее, а то и более сложным;
- Идёт не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение принципов, на котором будет строиться развитие народов на следующем этапе;
- Мы подошли к опасной черте. Призывы нанести стратегическое поражение ядерной державе – РФ говорят об авантюрности западных политиков. Их слепая вера в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться трагедией;
- В политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому», но это очень опасная формула;
- Никто не гарантирует, что Западом не будет задействовано ядерное оружие;
- В отличие от оппонентов, Россия не рассматривает западную цивилизацию как врага. Мы не хотим никого учить и ничего не навязываем;
- Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может
- Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда необходимо – будет предпринимать все меры для защиты страны;
- Запад довёл ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать СВО;
- Украинцев превращают в пушечное мясо и цинично натаскивают их против русских;
- Медицина, продовольственная и энергетическая безопасность, перемещение людей должны быть выведены за скобки любых конфликтов;
- Запад осуществлял «ползучую интервенцию» для принижения или разрушения РФ;
- Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь;
- Россия нужна миру. Само существование России – залог успешного развития мира;
- Пытаться давить на Россию бессмысленно, с ней нужно договариваться.
Выступление Владимира Путина на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай» традиционно вызывает интерес у экспертов и у широкой общественности. Клуб «Валдай» служит важной площадкой для обсуждения стратегических вопросов внешней и внутренней политики, а также глобальных тенденций, касающихся интересов РФ.