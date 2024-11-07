«Россия нужна миру»: Главное из выступления Путина на Валдае

7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Среди затронутых российским лидером тем оказались вопросы безопасности, международные отношения, а также последствия глобальных изменений в мироустройстве и их влияние на Россию. Главное из выступления президента на Валдае: