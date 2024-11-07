Путин: Пытаться давить на Россию бессмысленно, с ней нужно договариваться

Давление на Россию не имеет смысла, с ней нужно договариваться — к такому шагу Москва всегда готова. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме.

«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы. К этому призываем всех участников международного общения», — подчеркнул глава государства.