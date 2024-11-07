Путин: Пытаться давить на Россию бессмысленно, с ней нужно договариваться
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Давление на Россию не имеет смысла, с ней нужно договариваться — к такому шагу Москва всегда готова. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме.
«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы. К этому призываем всех участников международного общения», — подчеркнул глава государства.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что мир нуждается в России, и Запад не сможет этого изменить. Президент напомнил, что бесчисленные санкции так и не смогли сделать РФ изгоем в экономической и политической мировых системах.