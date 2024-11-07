Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 17:50

Путин: Пытаться давить на Россию бессмысленно, с ней нужно договариваться

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Давление на Россию не имеет смысла, с ней нужно договариваться — к такому шагу Москва всегда готова. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме.

«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы. К этому призываем всех участников международного общения», — подчеркнул глава государства.

Путин объяснил провал попыток «нокаутировать» Россию сокрушительными санкциями
Путин объяснил провал попыток «нокаутировать» Россию сокрушительными санкциями

Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что мир нуждается в России, и Запад не сможет этого изменить. Президент напомнил, что бесчисленные санкции так и не смогли сделать РФ изгоем в экономической и политической мировых системах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин на «Валдае»
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar