Путин объяснил провал попыток «нокаутировать» Россию сокрушительными санкциями

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» провозгласил провал попыток коллективного Запада «нокаутировать» Москву. Там хотели отлучить страну от мировой экономической и политической систем, введя санкции, но не смогли добиться задуманного.

«Объём санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода», — указал глава государства.