Путин объяснил провал попыток «нокаутировать» Россию сокрушительными санкциями
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» провозгласил провал попыток коллективного Запада «нокаутировать» Москву. Там хотели отлучить страну от мировой экономической и политической систем, введя санкции, но не смогли добиться задуманного.
«Объём санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода», — указал глава государства.
Но Путин констатировал, что Запад потерпел неудачу, поскольку Россия нужна миру. Никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это, уверен наш президент.
Кроме того, глава государства на полях «Валдая» заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. По словам российского лидера, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. Он также заявил, что человечество ждёт ещё более сложное двадцатилетие. Он также предупредил, что слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией.