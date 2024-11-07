Путин предрёк человечеству ещё более сложное двадцатилетие
Мир непредсказуем, и если оценить изменения, которые произошли за последние 20 лет, то можно предположить, что дальше будет только сложнее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Непредсказуем современный мир — это уж точно. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», — заявил Путин.
Кроме того, в ходе сессии Путин заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. По словам главы РФ, за становление нового миропорядка разворачивается настоящая битва. Президент отметил, что это даже не схватка за власть, а столкновение принципов, по которым будет строиться новый уклад.
Life.ru