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Регион
7 ноября, 17:09

Путин — Западу: Как аукнется, так и откликнется

Путин предупредил Запад об опасности слепой веры в собственную исключительность

Слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией. Об этом на полях «Валдая» заявил президент РФ Владимир Путин, припомнив по этому случаю знаменитую русскую поговорку.

«Слепая вера в исключительность может закончиться трагедией. Гегемоны с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силой удержать могущество, приводят к росту напряжения», — объяснил российский лидер.

Ход истории невозможно остановить, подчеркнул Путин. В последнее время США всё в большей степени следуют принципу: не доставайся никому. Это крайне опасный подход, который может привести к плохим последствиям. В России и многих других странах есть поговорка на этот счёт, напомнил президент РФ: «Как аукнется, так и откликнется».

«Хаос нарастает в самих странах, которые следуют такой политике», — подчеркнул глава России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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