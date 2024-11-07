Путин — Западу: Как аукнется, так и откликнется
Путин предупредил Запад об опасности слепой веры в собственную исключительность
Слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией. Об этом на полях «Валдая» заявил президент РФ Владимир Путин, припомнив по этому случаю знаменитую русскую поговорку.
«Слепая вера в исключительность может закончиться трагедией. Гегемоны с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силой удержать могущество, приводят к росту напряжения», — объяснил российский лидер.
Ход истории невозможно остановить, подчеркнул Путин. В последнее время США всё в большей степени следуют принципу: не доставайся никому. Это крайне опасный подход, который может привести к плохим последствиям. В России и многих других странах есть поговорка на этот счёт, напомнил президент РФ: «Как аукнется, так и откликнется».
«Хаос нарастает в самих странах, которые следуют такой политике», — подчеркнул глава России.
Ранее Владимир Путин рассказал об отношении России к Западу. По его словам, в нашей стране не воспринимают западную цивилизацию в качестве врага, а вопрос взаимоотношений не звучит как «они или мы».
Life.ru