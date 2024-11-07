«Дай Бог, осознают!» Путин донёс непреложный факт до Байдена и других лидеров
Путин заявил западным лидерам, что в новой мировой среде нет места гегемонии
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также выразил надежду, что Запад осознает этот неопровержимый факт.
«Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил глава государства.
Кроме того, глава государства заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. По словам российского лидера, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. Он также заявил, что человечество ждёт ещё более сложное двадцатилетие. Он также предупредил, что слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией.
Life.ru / Павел Баранов