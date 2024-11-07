«Дай Бог, осознают!» Путин донёс непреложный факт до Байдена и других лидеров

В новой международной среде нет места гегемонии, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он также выразил надежду, что Запад осознает этот неопровержимый факт.

«Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил глава государства.