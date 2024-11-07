«Россия нужна миру»: Путин ответил Западу, который хочет с помощью «допинга» потопить РФ
Путин: Россия нужна миру, решения Вашингтона не изменят это
Россия нужна миру, решения Запада не изменят это. Никакие ограничения не смогли отлучить РФ от экономической и политической мировых систем. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
Путин на Валдае. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя. Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», — сказал глава РФ.
Кроме того, глава государства заявил, что на наших глазах создаётся совершенно новое мировое устройство. По словам российского лидера, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. Политик заявил, что РФ не воспринимает Запад как врага. Он также предупредил, что слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией.
Life.ru / Павел Баранов