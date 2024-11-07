Россия нужна миру, решения Запада не изменят это. Никакие ограничения не смогли отлучить РФ от экономической и политической мировых систем. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя. Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», — сказал глава РФ.