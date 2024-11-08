«Мир» — 186 раз, «Украина» — 32: Life.ru посчитал главные слова в «валдайской речи» Путина и нашёл им объяснение
Путин во время речи на «Валдае» произнёс слова «мир» и «мировой» 186 раз
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин во время речи на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 186 раз произнёс слова «мир» и «мировой», «Украине» и «украинцам» досталось 32 упоминания, а словам «вместе» и «будущее» — 18. Не обошёл российский лидер вниманием избранного президента США Дональда Трампа — его имя он упомянул шесть раз. Другие примечательные слова смотрите в инфографике Life.ru.
Главные слова в «валдайской речи» Владимира Путина. Инфографика © Life.ru
Также мы спросили у лингвиста, что значит такое распределение упоминаний. По словам организатора образовательных проектов, учителя русского языка, члена Орфографической комиссии РАН Марии Ровинской, многократное повторение одинаковых слов — это акцент на важные смыслы.
«Если мы много говорим о чём-то, значит, это что-то важное. Или это значит, что именно этот смысл, именно эту идею мы хотим внедрить в сознание наших слушателей. Такие слова, как «мир», «мировой», «всемирный» и «мировоззрение» президент повторил больше всего — 186 раз. Это значит, что его речь была построена на именно этой основе. То есть это главная идея его послания — так сказать, мир», — отметила лингвист.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. Life.ru приводит текст выступления без сокращения.