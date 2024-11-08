«Мир» — 186 раз, «Украина» — 32: Life.ru посчитал главные слова в «валдайской речи» Путина и нашёл им объяснение

Президент России Владимир Путин во время речи на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 186 раз произнёс слова «мир» и «мировой», «Украине» и «украинцам» досталось 32 упоминания, а словам «вместе» и «будущее» — 18. Не обошёл российский лидер вниманием избранного президента США Дональда Трампа — его имя он упомянул шесть раз. Другие примечательные слова смотрите в инфографике Life.ru.

«Если мы много говорим о чём-то, значит, это что-то важное. Или это значит, что именно этот смысл, именно эту идею мы хотим внедрить в сознание наших слушателей. Такие слова, как «мир», «мировой», «всемирный» и «мировоззрение» президент повторил больше всего — 186 раз. Это значит, что его речь была построена на именно этой основе. То есть это главная идея его послания — так сказать, мир», — отметила лингвист.