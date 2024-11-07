Речь Путина на «Валдае» оказалась вдвое длиннее, чем в прошлом году

Президент России Владимир Путин закончил свою речь на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году.

Теперь российский лидер будет отвечать на заданные членами клуба вопросы. В среднем заседание Валдайского форума вместе с выступлением президента и его ответами на вопросы длится порядка трёх часов. В прошлом году оно шло 3 часа и 41 минуту, почти побив рекорд 2021 года, когда Путин общался с участниками мероприятия 3 часа и 43 минуты.