Путин раскрыл миссию России
Путин на «Валдае» назвал миссией России защиту всеобщих прав и свобод
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Россия стоит на страже всеобщих прав и свобод, в этом она видит свою миссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая».
«Можно смело повторить: мы не только за свою свободу боремся, не только за свой суверенитет. А защищаем всеобщие права и свободы, и в этом видим свою миссию», – сказал глава государства.
Кроме того, Путин на полях «Валдая» заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. По словам российского лидера, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. Он также заявил, что человечество ждёт ещё более сложное двадцатилетие. Он также предупредил, что слепая вера Штатов в собственную исключительность может обернуться трагедией.