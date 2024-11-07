Путин раскрыл миссию России

Россия стоит на страже всеобщих прав и свобод, в этом она видит свою миссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая».

«Можно смело повторить: мы не только за свою свободу боремся, не только за свой суверенитет. А защищаем всеобщие права и свободы, и в этом видим свою миссию», – сказал глава государства.