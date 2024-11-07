Путин: Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что Запад не зарекался не применять ядерное оружие. Он обратил внимание и на то, что обладателей фатального оружия становится всё больше.
«Международные конфликты и столкновения чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется, и никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – указал Путин и напомнил о крупнейшем арсенале ядерного оружия в России.
Глава государствам раскритиковал попытки «нанести стратегическое поражение» России. Но он подчеркнул, что Москва не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они».