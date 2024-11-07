Путин: Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что Запад не зарекался не применять ядерное оружие. Он обратил внимание и на то, что обладателей фатального оружия становится всё больше.

«Международные конфликты и столкновения чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется, и никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – указал Путин и напомнил о крупнейшем арсенале ядерного оружия в России.