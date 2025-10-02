«Нас услышат»: Озвучены вероятные темы выступления Путина на «Валдае»

Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» может содержать новые предложения по урегулированию конфликта на Украине, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Кроме того, российский лидер может затронуть тему эскалации напряжённости в отношениях с Западом, не делая уступок по ключевым национальным интересам.

«И если нас не услышит Запад, то нас услышат огромное количество других стран, которые раньше назывались странами третьего мира, а сейчас они перемещаются в первый ряд, например, страны БРИКС», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В свою очередь политолог Александр Перенджиев предположил, что важной темой выступления Путина станет ядерная безопасность, включая возможные инициативы по продлению ДСНВ или сокращению отдельных видов стратегических вооружений. Также может прозвучать предложение по заключению договора по вопросам снижения количества различных видов ядерных запасов, не исключает эксперт.

Напомним, 2 октября Владимир Путин традиционно выступит перед участниками пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай». Речь главы государства будет содержательной, его выступление традиционно ждут во всём мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.