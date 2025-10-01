Путин поручил Совбезу усилить меры информационной безопасности
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Темой обсуждения стали меры по повышению информационной безопасности.
«Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты проблемы», — заявил глава государства.
Вопросы защиты цифрового пространства и борьбы с киберугрозами в последние годы становятся одной из ключевых тем в работе Совбеза. А в марте текущего года Путин поставил задачу перед Правительством разработать комплекс мер по ограждению россиян от мошеннических действий. В числе прочих поручений было создание механизма для блокировки подозрительных вызовов, в том числе с использованием национальной антифрод-системы
