1 октября, 10:39

Путин поручил Совбезу усилить меры информационной безопасности

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Темой обсуждения стали меры по повышению информационной безопасности.

«Мы обсудим с вами сегодня некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, отдельные аспекты проблемы», — заявил глава государства.

Вопросы защиты цифрового пространства и борьбы с киберугрозами в последние годы становятся одной из ключевых тем в работе Совбеза. А в марте текущего года Путин поставил задачу перед Правительством разработать комплекс мер по ограждению россиян от мошеннических действий. В числе прочих поручений было создание механизма для блокировки подозрительных вызовов, в том числе с использованием национальной антифрод-системы

