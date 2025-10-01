Путин поручил Совбезу усилить меры информационной безопасности

Вопросы защиты цифрового пространства и борьбы с киберугрозами в последние годы становятся одной из ключевых тем в работе Совбеза. А в марте текущего года Путин поставил задачу перед Правительством разработать комплекс мер по ограждению россиян от мошеннических действий. В числе прочих поручений было создание механизма для блокировки подозрительных вызовов, в том числе с использованием национальной антифрод-системы