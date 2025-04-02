Путин дал кабмину поручение разработать механизм защиты граждан от мошенников

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству и Центробанку по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент поручил правительству и Банку России разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям, совершаемым с использованием современных технологий», — говорится в сообщении.

Так, поручено разработать механизм блокировки сомнительных звонков, в том числе с применением государственный антифрод-системы. Уточняется, что для данной меры понадобиться предварительное согласие граждан.

Также банки и операторов обяжут возвращать деньги клиентам, если они не помешали мошенничеству.

Также Путин поручил рассмотреть возможность признания отягчающим обстоятельством использование для преступлений искусственного интеллекта.

В целях безопасности профили на «Госуслугах» будут блокироваться при одновременном изменении двух и более параметров идентификации. Разблокировать их можно будет через МФЦ. Банки будут автоматически получать данные об изменении параметров идентификации на «Госуслугах».

Кроме того, президент поручил представить предложения по введению уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам электронных средств платежей для незаконных операций. Речь идёт о так называемых дропперах, которых мошенники используют для обналичивания средств.

«Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платёжных карт, выдаваемых банками клиентам», — говорится в ещё одном поручении.