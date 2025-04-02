Россиян предупредили о звонках от лжесотрудников Роскомнадзора

Мошенники начали массово звонить от имени сотрудников Роскомнадзора (РКН), требуя сообщить номер СНИЛС. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

«В справочно-информационный центр Роскомнадзора поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках, поступающих от неизвестных лиц», — указано в сообщении.

По данным ведомства, аферисты представляются сотрудниками РКН и сообщают россиянам, что их личный кабинет на портале «Госуслуг» взломали. Злоумышленники требуют сообщить номер СНИЛС якобы для разблокировки аккаунта. Представители РКН отметили, что звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, а также через мессенджер WhatsApp. В РКН напомнили, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не требуют персональные данные.

«Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам. Будьте бдительны!» — пояснили представители ведомства.