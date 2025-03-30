Нужен только СНИЛС: Россиянам рассказали о новой коварной схеме мошенников
Эксперт Леонова: Аферисты оформляют кредиты на россиян по краденым номерам СНИЛС
Номер СНИЛС сам по себе не поможет аферистам присвоить ваши деньги, но он будет очень полезен для них в их мошеннических схемах. Заполучив его, они добудут и доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Раздобыв номер СНИЛС, аферисты могут зайти на Госуслуги и перекрыть вам доступ в ваш аккаунт. Оттуда они также получат доступ к другим сайтам. СНИЛС им нужен, чтобы заводить новые электронные кошельки или аккаунты для сокрытия незаконных финансовых операций. Кроме того, с его помощью можно взять кредит.
«Если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм», — предостерегает Леонова.
Противостоять мошенникам можно, включив функцию самозапрета на кредиты. Это решит множество проблем. Ране Life.ru рассказывал, как активировать этот сервис в МФЦ или на «Госуслугах», а также предупредил обо всех подводных камнях.
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