Нужен только СНИЛС: Россиянам рассказали о новой коварной схеме мошенников

Номер СНИЛС сам по себе не поможет аферистам присвоить ваши деньги, но он будет очень полезен для них в их мошеннических схемах. Заполучив его, они добудут и доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Раздобыв номер СНИЛС, аферисты могут зайти на Госуслуги и перекрыть вам доступ в ваш аккаунт. Оттуда они также получат доступ к другим сайтам. СНИЛС им нужен, чтобы заводить новые электронные кошельки или аккаунты для сокрытия незаконных финансовых операций. Кроме того, с его помощью можно взять кредит.