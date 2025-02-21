В Госдуме объяснили, как будет работать самозапрет на кредиты с 1 марта

С 1 марта в России появится механизм самозапрета на выдачу кредитов. Чтобы обзавестись таким, нужно будет подать заявление через «Госуслуги». Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

Самозапрет не позволит оформлять кредиты и займы на имя гражданина. Это будет мешать планам мошенников, а также поможет лучше контролировать собственные финансовые шаги.

Гаврилов отметил, что заявление можно подать в МФЦ или на «Госуслугах». Предусмотрены функции полного отказа от займов или введения ограничений только на онлайн-оформление. Всем квалифицированным бюро кредитных историй также станет известно о внесённых изменениях, после чего кредиторы станут учитывать запрет при принятии решения о выдаче займа.

«Важно отметить, что действие самозапрета распространяется исключительно на необеспеченные кредиты и займы, включая кредитные карты. Помимо этого, под ограничение должны попасть сервисы рассрочки BNPL (buy now, pay later), где присутствует стандартное заключение договора займа или кредитного договора с банком или микрофинансовой организацией. С 1 марта 2025 года самозапрет будет учитываться и при таких платежах, что ограничит возможность оформления рассрочек на товары и услуги», — добавил депутат.

Однако ограничение не затронет ипотеку, кредиты на авто, образование с господдержкой и прочие обязательства, облагаемые налогом. Устанавливать и избавляться от самозапрета можно будет сколько угодно раз совершенно бесплатно, заключил Гаврилов.