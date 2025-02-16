Эксперты объяснили порядок действий для тех, на чьё имя мошенники оформили кредит
РБК: Если мошенники оформили на вас займ, нужно связаться с полицией и банком
Если в кредитной истории появился займ, который вы не оформляли, в первую очередь необходимо написать заявление о мошенничестве в полицию, а также связаться с выдавшей ссуду организацией и потребовать проведения внутреннего расследования и приостановки действия договора. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК.
Начать следует с обращения в полицию с заявлением о мошенничестве, говорится в материале. Это можно сделать через сайт МВД РФ, но специалисты рекомендуют явиться в отделение лично, так как срок рассмотрения подобных онлайн обращений может составлять до 30 дней.
Параллельно общению с правоохранителями нужно выйти на связь с выдавшим займ банком и направить туда официальное заявление с просьбой инициировать внутренне расследование, а также приостановить действие кредитного договора. По словам экспертов, в большинстве случаев финансовые организации идут пострадавшему от мошеннических действий навстречу.
В случае, если банк не признаёт факта мошенничества, можно обратиться в онлайн-приёмную Банка России. А если займ числится на микрофинансовой организации, то следует обратиться в саморегулируемую компанию, в состав которой та входит.
Ранее Life.ru рассказывал, как от рук мошенников пострадал популярный телепродюсер и ведущий документалист русской рок-музыки Димитр Тодоров. Он хотел установить камеры видеонаблюдения у своей квартиры в Москве. Желание сделать своё жилье безопаснее обошлось ему в 360 тысяч рублей, правда, никакие камеры никто так и не поставил.
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