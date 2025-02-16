Мошенники кинули на ₽360 тысяч главного документалиста русской рок-музыки

Известный телепродюсер и главный документалист русского рока Димитр Тодоров стал жертвой мошенников. Его кинули на 360 тысяч рублей, когда тот хотел купить камеру видеонаблюдения для безопасности собственного жилья. Об этом сообщает SHOT.

Продюсер переживал за безопасность собственной квартиры в центре столицы, а также за сохранность загородного дома, поэтому принял решение об установке камер наружного слежения. Оборудование 41-летний Тодоров заказал в Интернете: нашёл сайт с продажей видеонаблюдения, связался с подрядчиком, который представился Сергеем. Тот попросил у заказчика предоплату в полном объёме, которую нужно было отдать при встрече.