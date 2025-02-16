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16 февраля, 09:26

Мошенники кинули на ₽360 тысяч главного документалиста русской рок-музыки

SHOT: Продюсер Тодоров отдал мошенникам ₽360 тыс. за установку камер слежения

Дмитр Тодоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / todorovd

Дмитр Тодоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / todorovd

Известный телепродюсер и главный документалист русского рока Димитр Тодоров стал жертвой мошенников. Его кинули на 360 тысяч рублей, когда тот хотел купить камеру видеонаблюдения для безопасности собственного жилья. Об этом сообщает SHOT.

Продюсер переживал за безопасность собственной квартиры в центре столицы, а также за сохранность загородного дома, поэтому принял решение об установке камер наружного слежения. Оборудование 41-летний Тодоров заказал в Интернете: нашёл сайт с продажей видеонаблюдения, связался с подрядчиком, который представился Сергеем. Тот попросил у заказчика предоплату в полном объёме, которую нужно было отдать при встрече.

Подрядчик потребовал сразу 360 тысяч, что ничуть не смутило продюсера. Тодоров передал Сергею всю сумму, пожал ему руку и отправился домой со спокойной душой, ожидая начала работ по установке видеотехники. Однако после получения денег мошенник исчез и перестал выходить на связь, а жильё продюсера так и осталось без камер.

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Ранее сообщалось, что артистку Елену Цорн развели мошенники, используя схему с квартирой Ларисы Долиной. Знаменитость осталась без жилища в центре столицы, стоимость которой примерно 70 миллионов рублей. Известно, что её квартира находится в долевой собственности.

Ольга Сливченко
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